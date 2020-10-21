Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

SABIKASI KABARIK

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.