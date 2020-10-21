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Son dakika: 'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de bir genç kızı uzun süre yakın mesafeden takip ederek tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanmış ve bu olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 'da da ikinci 'Taksim' vakası yaşandı. Akşam saatlerinde A.G. isimli genç kızı takip ederek tacizde bulunan Zeki A., polisler tarafından yakalandı. Son dakika haberine göre tacizci Zeki A.'nın kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:49 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:07 ABONE OL
Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki A.G.'yi takip edip, tacizde bulunan Zeki A. (23), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

POLİS EKİPLERİNCE AYNI GÜN YAKALANDI

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti.

Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

Son dakika haberi... Adana'da 17 yaşındaki kıza dehşeti yaşatan sapık kamerada | Video

Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...

SABIKASI KABARIK

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Tacizci yakalandı...
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