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Son dakika: 'li belediyenin büyük şov ile açtığı Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Son dakika haberi: 'in Balçova ilçesinde 'li belediye tarafından yapılan Köprüsü kaderine terk edildi. Bakımsızlıktan dökülen köprüye bir tabela bile takılmadı. Vatandaşlar, bakımsızlık nedeniyle çileden çıktı, köprünün acil olarak onarılmasını istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:05 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:13 ABONE OL
Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

'in Balçova ilçesinde, 2006'da ünlü isimlerin katıldığı etkinlikle dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açılışı yapılan, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Köprüsü'nün bakımsız hali, bölge halkının tepkisine yol açtı. Manço'nun adını taşıyan köprünün birçok bölümünde çürümeler meydana gelirken, ayaklarına da çöpler atıldığı görüldü. Köprünün adına dair herhangi bir tabela da bulunmadığı görüldü. Balçovalılar, köprünün adına yakışır hale getirilmesini istediklerini söyledi.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Balçova'da, 2006 yılında, Sezen Aksu ve Yılmaz Erdoğan dahil ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açılışı yapılan, İnciraltı Kent Ormanı'nın içindeki Köprüsü, bakımsız kaldı. Hala 7'den 70'e milyonlarca hayranı bulunan Manço'nun adını taşıyan köprünün birçok bölümünde çürümeler meydana gelirken, ayaklarına da çöpler atıldığı görüldü.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

'nun adını taşımasına rağmen köprüde bunu belirten herhangi bir tabela da bulunmazken, bölge halkı, köprünün adına yakışır hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Köprünün bakımsızlığının adına yakışmadığını belirten ilçe sakini Batıkan Buğutay Benli, "Babam 'nun çok büyük bir hayranı olduğu için lise yıllarında çocuklarının isimlerini Batıkan ve Doğukan koymaya karar vermiş. Ben ve kardeşim olunca da bu hayalini gerçekleştirmiş. Manço'nun tüm kasetleri hala evimizde durur. O yüzden kendisi bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Bunun dışında bu bölge de benim spor yaptığım yer. Ancak bu köprünün bakımsızlığı insanın içini acıtıyor. İsminin Barış Manço Köprüsü'nün olması da bu acıyı bir kat daha artırıyor. Açıkçası buranın adını bilmeyenler de de çok fazladır. Çünkü hiçbir yerde adı yazmıyor. 'Motorlu taşıtlar giremez' levhasının yanına bile bir not iliştirilebilirdi" dedi.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Bölgede balık avlayan Yavuz Akar da 'nun anısını taşıyan köprünün bakıma alınması gerektiğini belirterek, "Köprünün bakımının ve onarımının daha sık yapılması gerekiyor. Yıllar önce buraya gelmeye başladığımda çok daha iyi durumdaydı. Hatta üzerinde bir rüzgar gülü vardı ve oradan rüzgarın yönünü takip ederdik.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Ne yazık ki artık o da yok. Köprümüzün hali ne yazık ki 'nun anısına yakışmıyor ve bu durum bizi oldukça üzüyor" diye konuştu.

Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...

Köprüsü'nün durumundan memnun olmadığını dile getiren Saadet Koçak da "Sanatçılarımız bu toplum için önemlidir. Bu kadar değersiz olamaz. Barış Manço hem ülkemizde hem de yurt dışında çok büyük hizmetler verdi. Şarkılarını hala severek dinliyorum. Onun adını taşıyan bu köprü de en kısa sürede temizlensin ve bakıma alınsın. Bu halde olmasına karşıyım" dedi.

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Son dakika: CHP'li belediyenin büyük şov ile açtığı Barış Manço Köprüsü çürüdü! İzmirliler çileden çıktı...
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