Son Dakika Haberi: Bakanlık’tan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada, koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen 'sokağa çıkma yasağı' uygulamaları, normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Son günlerde ise Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelecek iddiaları bazı haber siteleri tarafından paylaşılıyordu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise, bugün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Çataklı, konuyla ilgili Twitter hesabından iddiaları yalanlayan bir paylaşım yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;