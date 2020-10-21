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Haberi: Bakanlık’tan flaş açıklaması! ’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…

ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklaması geldi. Kış ayının gelmesi ile birlikte dünya genelinde koronavirüs vakalarında artışlar gözlemleniyor. Bu durum ülkemizde de ‘sokağa çıkma yasakları gelecek mi?’ sorusunu tekrardan gündeme taşıdı. Pandeminin ilk döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması normalleşme süreci ile birlikte kalkmıştı. Son günlerde ise çeşitli haber sitelerinde ‘’de sokağa çıkma yasağı gelebilir’ iddiaları yer alıyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dakika açıklamalarında bulundu ve iddiaları yalanladı. İşte o açıklamalar;

Giriş Tarihi: 21.10.2020 22:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakanlık’tan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada, koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen '' uygulamaları, normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Son günlerde ise 'de sokağa çıkma yasakları gelecek iddiaları bazı haber siteleri tarafından paylaşılıyordu. Konuyla ilgili açıklaması ise, bugün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Çataklı, konuyla ilgili Twitter hesabından iddiaları yalanlayan bir paylaşım yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;

Son Dakika Haberi: Bakanlık’tan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…

"Bugün Reuters kaynaklı "'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Son Dakika Haberi: Bakanlık’tan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte 'de ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.

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Son Dakika Haberi: Bakanlık’tan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelebilir iddiaları…
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