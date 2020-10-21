Son dakika haberi: Ege Üniversitesi'ndeki taciz skandalında yeni gelişme! "İnceleme başlattık"

Son dakika haberler… Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir grup öğrenci iddiaya göre; eğitim aldıkları Diş Hekimliği Fakültesi Profesörü tarafından sözlü ve fiili olarak tacize maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken 10 aya rağmen herhangi bir sonuca varılamayan olayda öğrenciler seslerini sosyal medyadan duyurdu…

SÖZLÜ VE FİİLİ TACİZ İDDİASI

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki hocalarının taciz ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten öğrenciler, üniversite yönetimine başvurmuştu. Ardından öğrenciler seslerini sosyal medyadan duyurmuştu. Bu kez İzmir Diş Hekimleri Odası'na başvurarak hocalarından şikâyetçi oldular.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir grup öğrenci hocaları Prof. Dr. Z.A.B.'nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019'un aralık ayında okul yönetimine başvurmuştu. Oluşturulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Ancak geçen 10 aya rağmen herhangi bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etmişti. Mağdur öğrenciler bu kez suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası'na başvurarak şikâyetçi oldu.

'İNCELEME BAŞLATTIK'

Süreci en başından beri takip eden Hürriyet'e konuşan Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil de "Ciddi iddialar var. Suçlanan hoca odamızın üyesi olduğu için ön inceleme başlatarak kendisine bu konuda bir yazı gönderdik. Henüz bir cevap gelmedi" dedi. Öğrencilerin Diş Hekimleri Odası'na verdikleri dilekçelerde şu ifadeler yer aldı: "Şikâyetçi olmamıza rağmen 10 aydır bir sonuca varılamamış olması beni ve arkadaşlarımı üzmektedir. Dekanımız bize bu konuda ne kadar destek çıksa da komisyon üyelerinden Prof. Dr. S.D. ve Prof. Dr. N.E.'nin soruşturma sürecini uzatmak istemesine engel olamamıştır.

Yıllardan beri pek çok arkadaşımızdan Prof. Dr. Z.E.B'nin kendilerine yönelik fiziki tacizlerini dinlemekteydik ve 2019-2020 eğitim yılında bizim de başımıza geldi. Soruşturmanın bir an önce sonuçlanması ve Prof. Dr. Z.A.B.'nin gereken cezayı almasını istiyorum."

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