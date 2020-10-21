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haberi: ’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. bilgisine göre Hazal'ın en yakın arkadaşlarına katil ile ilgili sorunlarını anlattığı ifade edildi. Sabah.com.tr'nin ulaştığı O., Hazal ile çok uzun yıllardır arkadaş olduklarını katilin sürekli arkadaşını rahatsız ettiğini "Seni unutamıyorum, sen benim olacaksın." dediğini ifade ederken saplantılı Mehmet Ali Akış'ın ciddiye alınmadığını belirtti. Aynı şekilde katilin devamlı Hazal'ı takip ettiği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:22 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

'ı öldüren katil 'ın daha önce de Hazal'ı kaçırmaya çalıştığı silahla yakalandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ifade edildi. Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı E.O, yaşananların ardından hala kendisine gelemediğini Hazal'ın hayat dolu, neşeli, herkesin çok sevdiği biri olduğunu söyledi. Son kaçırma olayından sonra Hazal'ın arkadaşlarına Mehmet Ali'nin korktuğunu ve peşini bıraktığını söylediğini ifade eden E.O, sabaha karşı haberi aldıklarında şok yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. bilgisine göre katilin fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

Olayın olduğu gün Hazal'ın yaşı 19 olarak aktarılmştı fakat talihsiz kızın en yakın arkadaşlarından E.O, Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.

"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"

21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen 'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı E.O anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

HİÇ SEVGİLİ OLMADILAR!

ile katili 'ın hiçbir zaman sevgili olmadıklarını vurgulayan E.O, katilin platonik bir şekilde Hazal'ın peşinden koştuğunu bu kadar ileriye gideceğini tahmin etmediklerini kimsenin onu ciddiye almadığını en sonunda Hazal'ı öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Fotoğraf: Mehmet Ali Akış

Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

HAZAL HAYAT DOLUYDU...

21 yaşında en güzel yıllarında öldürülen 'ın hayat dolu birisi olduğunu aktaran arkadaşları sesinin çok güzel olduğunu çok güzel şarkı söylediğini, sevecen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Öldürüldüğü gece Hazal ile hiç konuşmadığını belirten E.O, yaşananlardan sonra Hazal'ın ailesinin de kendilerine gelemediklerini ifade etti.

Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı.

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Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

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Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazal T.'nin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf: Hazal ile arkadaşının yazışması...

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Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”
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