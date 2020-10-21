Son dakika haberi: Hazal Tektaş’ın en yakın arkadaşı anlattı! Katili sürekli takip ediyordu: “Seni unutamıyorum, benim olacaksın…”

Olayın olduğu gün Hazal'ın yaşı 19 olarak aktarılmştı fakat talihsiz kızın en yakın arkadaşlarından E.O, Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de Mehmet Ali Akış tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.

"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"

21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı E.O anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.