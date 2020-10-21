Son dakika haberi: Karısını öldürüp 2 saat arabada dolaştıran zanlı hakkında flaş gelişme!

CESETLE 2 SAAT ŞEHİR TURU

Öncü Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Sanem Oğuz, çıkan karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduklarını belirtti. Oğuz, "Fatma'yı arabaya koyuyor. Ve Fatma o boşluktan faydalanarak kısa süre arabada yalnız kalıyor. Bu arada araba kitli. Kimseye ulaşamıyor. Polisi arıyor 155'i. 'Beni kurtarın' diyor. 'Beni eşim zorla tutuyor arabada. Ve beni öldürecek' diye ihbarda bulunuyor. Nitekim bu aramanın üzerinden 15 dakika geçmeden Fatma 2 el ateşle öldürülüyor katili tarafından. Bunun üzerine çok daha ağır bir şey yaşanıyor. Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil" diye konuştu.

Avukat Sanem Oğuz, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ve gereken cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini ifade etti. Oğuz, "Dosya bize önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğine geliyor. Biz hukuki işlemlerine başlıyoruz. Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma'yı öldürüp cansız bedeniyle 2 saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Buna uymayan heyet müebbet hapis cezasına çevirdi iyi hal uygulayarak" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BİTMEMİŞTİR"

Karar sonrası ağırlaştırılmış müebbet için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Avukat Sanem Oğuz, "Bizim için hukuki süreç bitmemiştir. Aslında bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız. Ve Fatma'nın tasarlanarak, bilerek ve istenerek boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü ispatladık. Bu haklı savaşın arkasında duracağız. O öldü, bir erkek tarafından öldürüldü. Biz istinaftan umarım hak ettiği cezayı katilin almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.