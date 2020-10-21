Son dakika haberi: Oğlu katledilen anneden yürek yakan sözler! Türkiye bu kareyi konuşmuştu...

Akli dengesi yerinde olmayan insan bunları yapamaz ama bu yapıyor. Ben artık avukatların savunmalarını dayanamadım ve adliye bahçesinde isyan ettim. İdamın gerçekten gelmesini istiyorum. Bu çocuk katillerinin, kadın katillerinin idam edilmesini istiyorum. İdam gelsin bu katiller sorgusuz idam edilsin. Bir daha böyle şeyler olmasın, annelerin içi yanmasın. Çünkü benim içim cayır cayır yanıyor. Ben ne yaparsam yapayım içindeki ateşi söndüremiyorum."