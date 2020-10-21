Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika hava durumu: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! O illerde gün boyu etkili olacak...

Son dakika : Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! O illerde gün boyu etkili olacak...

'den gelen son dakika tahminlerine göre; bugün dahil olmak üzere birçok kentte havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Değerlendirmelerde bölgelerdeki yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini göstereceği bildirilirken ülkenin birçok kesiminde sıcaklık düşüşü yaşanacak. Öte yandan Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege bölgelerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Ekim ayına gelinmesiyle beraber vatandaşlar hava durumu raporlarını yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:45 Son Güncelleme: 21.10.2020 08:49 ABONE OL
Son dakika sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: O illerde gün boyu etkili olacak...

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü 21 Ekim günlük raporuna göre; bugün ülkenin birçok kesiminde sağanak yağışın gerçekleşeceği bildirildi. başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman ve diğer birçok kıyı illerde bugün havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Bugün Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerini kapsayan sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan günlük değerlendirmelerde yine bu bölgede rüzgarı kuvvetli olacağı bilgisi verilirken yurdun birçok kesiminde bugün yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerine göre; sıcaklıklarda da 3 dereceye kadar düşüş yaşanacak…

Son dakika sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: O illerde gün boyu etkili olacak...

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile , Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: O illerde gün boyu etkili olacak...

MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR!

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: O illerde gün boyu etkili olacak...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, , Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika hava durumu: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! O illerde gün boyu etkili olacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA