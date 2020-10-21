Son dakika hava durumu: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! O illerde gün boyu etkili olacak...

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim günlük hava durumu raporuna göre; bugün ülkenin birçok kesiminde sağanak yağışın gerçekleşeceği bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman ve diğer birçok kıyı illerde bugün havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Bugün Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerini kapsayan sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan günlük değerlendirmelerde yine bu bölgede rüzgarı kuvvetli olacağı bilgisi verilirken yurdun birçok kesiminde bugün yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerine göre; sıcaklıklarda da 3 dereceye kadar düşüş yaşanacak…