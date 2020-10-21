Son dakika hava durumu: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! O illerde gün boyu etkili olacak...

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim günlük hava durumu raporuna göre; bugün ülkenin birçok kesiminde sağanak yağışın gerçekleşeceği bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman ve diğer birçok kıyı illerde bugün havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
Bugün Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerini kapsayan sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan günlük değerlendirmelerde yine bu bölgede rüzgarı kuvvetli olacağı bilgisi verilirken yurdun birçok kesiminde bugün yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerine göre; sıcaklıklarda da 3 dereceye kadar düşüş yaşanacak…
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların ise Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR!
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
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