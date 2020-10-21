e-Nabız sistemi ile kimler grip aşısı olacak, influenza risk durumu sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı ne kadar, kaç TL?

KİMLER GRİP AŞISI OLACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi.

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GRİP AŞISI NE KADAR, KAÇ TL?

Aşı fiyatı da değişmeyerek 72.64 lira oldu.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan grip aşısında eczanelerde yapılan listeler iptal edildi. Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü. İlk aşıların ise bugün depolara inmesi bekleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, bu kış için grip aşısına talep, geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında aşının hastalara uygulandığını, bu yıl yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığını ve depolara sevk edileceği yönünde bilgi geldiğini kaydetti.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Son bilgiye göre aşıların renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Mehmet Ertekin, "Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.