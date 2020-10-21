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Son dakika: 'da vahşet! 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran cinayet olayı 'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Suriye uyruklu Vail-El Mansur isimli çocuk, terzi dükkanına giderken sokakta önceden tartıştığı kişilerle karşılaştı. Burada çıkan ikinci tartışmada Mansur, kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Mansur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika: Konya'da vahşet! 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklanan Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çalıştığı terzi dükkanına giden Vail El-Mansur (14) dün tartıştığı kişilerle karşılaştı.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine El-Mansur, karşı gruptaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sırtından bıçaklandı.

Zanlıların kaçmasının ardından El-Mansur, biraz yürüdükten sonra aynı sokakta bir büfenin önünde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Son dakika: Konya'da vahşet! 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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