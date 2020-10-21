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Son Dakika: Şehir magandası bu kez 'da ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

'dan gelen son dakika haberinin konusu yine bir şehir magandası oldu. Avcılar'da cip sürücüsü kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfürler edip otomobilini yumrukladı. O anlar saldırıya uğrayan adamın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte dehşet saçan magandanın görüntüleri...

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:56 ABONE OL
Son Dakika: Şehir magandası bu kez Avcılar'da ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Avcılar'da cip sürücüsü, iddiaya göre kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfürler edip otomobilini yumrukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim Pazar günü saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolu üzerinden D-100 Karayolu yan yola bağlanan 34 DGM 450 plakalı cipin sürücüsü, aynı yol üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü olan Şükrü G.'den yol istedi.

Şükrü G.'nin kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen sürücü, otomobilin önünü kesti. Cipinde inen sürücüsü, Şükrü G.'nin kullandığı otomobilin başına gelip küfürler savurmaya başladı. Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi.

Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son Dakika: Şehir magandası bu kez Avcılar'da ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
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