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Haberler Yaşam Haberleri 20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

20 Ekim 2020 sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak her Salı, Perşembe ve Pazar, İdaresi (MPİ) ve Sisal şans ortaklığında Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin heyecanla beklediği MPİ 20 Ekim sonuçları canlı çekilişle açıklandı. Bugün (20 Ekim 2020 Salı) yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve kazandıran numaraları öğrenmek ve büyk ikramiye sorgusu yapmak isteyen şans oyunu severler MPİ 20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile 20 Ekim Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 07:24 Son Güncelleme: 21.10.2020 07:25 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) tarafından her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) canlı çekilişi yapılan sonuçları, Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla belli oldu. Online formatta kupon doldurarak bugünkü (20 Ekim 2020 Salı) canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. MP TV canlı çekiliş ile 20 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama motoru ile şanslı numaralar üzerinden 30 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sorgusunu buradan yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (20 EKİM 2020 SALI)

Milli Piyango Online - MP TV canlı yayın ile belirlenen 20 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı motoruyla, bugünün şanslı numaraları şöyle...

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Ekim Süper Loto sonuçları: 36 - 58 - 6 - 30 - 16 - 46

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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