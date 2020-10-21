20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) canlı çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla belli oldu. Online formatta kupon doldurarak bugünkü (20 Ekim 2020 Salı) canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. MP TV canlı çekiliş ile 20 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama motoru ile şanslı numaralar üzerinden 30 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sorgusunu buradan yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (20 EKİM 2020 SALI)

Milli Piyango Online - MP TV canlı yayın ile belirlenen 20 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı motoruyla, bugünün şanslı numaraları şöyle...