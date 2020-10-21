Taksicilerden İBB’ye tepki

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İBB'nin ilave taksi arzı çalışmasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Ekrem İmamoğlu seçim öncesi 'Taksicilerin İBB'de bir masası olacak. Bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve ortak akılla çözeceğiz' diye vaatte bulunmuştu. Şimdi ise verdiği sözleri unutup, iki kez UKOME'ye getirdiği ve reddedilen İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirip taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışıyor" dedi. Aksu, "İBB'nin korsan taşımacılığa tekrar yol belgesi vermeye çalışması da bir başka handikaptır. Ekmeğimizle oynanmasına müsaade etmiyoruz" diye konuştu.