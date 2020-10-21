Temizlik işçisinden insanlık dersi

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Haliliye Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Kara, çöp toplarken yerde bulduğu 35 bin Türk lirasını sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Kara, yerde bulunan poşeti kaldırdığında içinde para olduğunu fark etti. Parayı önce güvenlik için sakladı daha sonra sahibine teslim etmek için en yakın karakola götürdü. Paranın miktarını karakolda öğrenen temizlik görevlisi Kara, bu davranışı ile de takdir topladı. Parası kaybolan kişinin Cemal Kaya olduğu ise emniyetin araştırmasıyla bulundu.

CEMAL KAYA'YI PARAYI SAHİBİNE YİNE KARA TESLİM ETTİ

Burada açıklama yapan Kara, parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ben Haliliye Belediyesinde çalıyorum. Akşam saatlerinde çöp toplarken, bir poşet yerde gördüm. Poşeti kaldırdım, içine baktım içinde para var. Parayı çıkarıp sakladım. Ardından yakın bir arkadaşımla birlikte paranın sahibini bulmak için karakola geldik. Parayı karakola teslim ettim. Parayı hiç saymadım. Karakola geldiğimde amire teslim ettim. Onlar saydı. Sonra burada öğrendim paranın 35 bin 360 lira olduğunu."

Parası teslim edilen Kaya ise insanlığın daha ölmediğini böyle insanlar hala aramızda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Parayı ben bankadan çektim. Cumhuriyet Caddesine gittim. Parayı kontrol ettiğim zaman paranın olmadığını fark ettim. Ardından hemen karakola geldim. Paramın kaybolduğunun ihbarında bulundum. Parayı bu kardeşimiz bulmuş Allah ondan razı olsun. Kardeşimiz helal süt emmiş yoksa bu parayı teslim etmeyebilirdi. Kendine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.