Uyuşturucu test kiti ilk kez kullanıldı

İstanbul'da polis ekiplerince geçen hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde ilk kez teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 16-17 Ekim'de kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 0.50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 259 sürücünün ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi. Polis ekipleri uygulamalarda ayrıca ilk kez teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri de kullandı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre sürücü belgelerine 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca sürücülerin her birine 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.