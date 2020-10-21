Yozgatlı Sırma Nine 96 yaşında Korona'yı yendi

Yozgat'ta yaşayan ve yakalandığı covid19 virüsünü yenip sağlığına kavuşan 96 yaşındaki Sırma nine, gençlere tavsiyelerde bulundu. Hastalığa yakalanmasının ardından 2 gün hastanede tedavi gören Sırma nine, daha sonra evine çıktı. Gelini ve 60 yaşındaki oğlu ile mücadele eden Sırna ninenin sonucu pozitif çıkınca evde adeta seferberlik ilan edilmiş.

Yozgatlı korona virüsü yenen Sırma Düzcan, gençlere tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Ben 96 yaşındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu virüs başladıktan sonra misafir de kabul etmedim. Ama bana da bulaştı. Herkes daha çok tedbir alsın. Kurallara uysunlar" dedi.

NE KOMŞUYA GİTTİM NE DE MİSAFİR KABUL ETTİM

Oğlu Adem Düzcan ile karşılıklı dairelerde oturduğunu anlatan Sırma nine, "Ben kimseye gitmem. Arada bir oğluma giderim o bana gelir. Komşulara hiç gitmem. Hiç kimsenin evine varmazdım. Sadece oğluma varır geri gelirdim, maskemi takardım, hiç hissetmedim. Adem dedi ki 'anne test yaptırıyorum sana da yaptıralım' dedi. Oğlumda da bende de hastalık çıktı" şeklinde konuştu.

HASTALIĞI ÇOK FAZLA HİSSETMEDİM

Sırma nine, hastalığı hiç hissetmediğini testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye gittiğini söyledi. 2 gün hastanede yattığını anlatan Sırma nine, "Doktor baktı. 2 gün orda yatırdı. Sonra evine git sende bir şey yok dedi. Haplar verdi, ilaçlar verdi. Biraz halsizlik oldu. Yorgunluk oldu. Kollarım bacaklarım kalkmadı. Bir de gözümden yaş hiç durmadı. Ağlar gibi durmadan gözümden yaş aktı" diye konuştu.

BESLENMEME DİKKAT ETTİM

Hastalığı sürecinde sağlıklı beslendiğini anlatan Sırma nine, " Ufak tefek ne pişirdiysem yedim. Yoğurt, süt, limonlu su, kefir içtim. Hastalık pek zor. Herkes dikkat etsin. Maskelerini taksınlar. Dikkat etsinler. Benim kapının üstüne oğlan yazı yazdı koydu. Annem hastalanmasın kimse gelmesin diye. Beni de buldu hastalık. Hepimiz hastalandık. Ben oğlum gelinim. Allah'a hep dua ettim. Allah'ım beni koruma Adem'imi koru diye. Çok şükür hepimiz de kurtulduk" ifadelerini kullandı.

ÜŞÜTTÜM ZANNETTİM

Sırma ninenin gelini Fatıma Düzcan da hastalığı yaşadı, zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştu. Hastalığın ilk evresinde normal bir grip yaşadığını düşünen Fatıma Düzcan, "Ben üşüttüm zannettim. Her zaman kullandığım ilaçlarım vardı. Onlardan kullandım ama hastalık geçmedi. Eklem ağrılarım oldu. Halsizlik çok fazla oldu. İştahsızlık oldu. Tat alma duyularımı kaybettim. Bir haftanın ardından yavaş yavaş toparlanmaya başladık" şeklinde konuştu.

KAYINVALİDEM BİZİM KADAR HASTA OLMADI

Kayınvalidesi Sırma Düzcan'ın hastalığı kendilerinden hafif geçirdiğini anlatan Fatıma Düzcan, "Kayınvalidemde halsizlik oldu ama bizim kadar ağrıları olmadı. Beslenmesine dikkat ederiz. Arabaşı, kelle paça çorbasını çok sever. Bol sarımsaklı içti. Belki de ayakta tutan o oldu. Akşamları sütünü, limonlu suyunu verdik. Çok şükür çok şiddetli geçirmedi" dedi.

OĞUL DÜZCAN: "KENDİMDEN ÖNCE ANNEMİ DÜŞÜNDÜM "

İlk olarak kendilerinin hastalandığını anlatan Adem Düzcan ise, "Annem bizimle yemek yiyor. Ayrı evlerde kalıyoruz ama hep bir aradayız. Dışarı çıkmıyor ama biz çıkıyoruz. O yüzden ilk olarak biz test yaptırdık. Annemin de hasta olabileceğinden şüphelendim. O yüzden test yaptırdık. Artık ben kendimi düşünmüyorum. 96 yaşında bir annem var onu düşünüyorum. Yani iyileşmesi için duacı olduk. Bu herkese bir örnek olsun. Annem genelde yoğurdu, sütü işte limonu seven biri bunlarla ayakta durdu. Hiç ekmek falan yemedi c vitaminiyle ayakta durdu. Ben takviye yaptım. Şükürler olsun atlattı. Ben de yaşadım halsizlik, üşüme, titreme. Yeri geliyor yerde yatıyorsun yani kıvrandırıyor. Bu şekilde öyle bir rahatsızlıklar oldu. Ben de annem gibi eski toprak bizde onu örnek aldık. Annem, eşim, ben çok şükür kurtulduk" ifadelerine yer verdi.