550 gönüllüye Kovid aşısı

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının ardından ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının da Türkiye'deki gönüllü uygulamaları başlıyor. Aşı, Türkiye'de yine Hacettepe Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 9 merkezde 550'ye yakın gönüllüye uygulanacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bugün başlayacak gönüllü uygulaması kapsamında 70-80 civarında kişiye aşılama yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Akova, daha önce aşı olmak isteyen gönüllülere randevu verdiklerini ve günde 5 ila 10 arasındaki kişiye aşılama yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Murat Akova, aşının iki doz halinde verileceğini bildirerek "İlk aşıdan 21 gün sonra ikinci aşı yapılacak ve daha sonra gönüllüler izlenecek. Bir yandan aşının etkinliğine bakılırken diğer yandan güvenilirliğine bakılacak. Hastalık geliştirip geliştirmediklerine bakılacak ve bu kişiler 1 yıl takip edilecek" dedi.Prof. Dr. Akova, Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de 25 merkezde gönüllü uygulamaları devam eden Kovid-19 aşısının toplamda 13 bin kişiye uygulanacağını hatırlatarak, "Burada hedeflediğimiz gönüllü sayısı diğer aşıya kıyasla daha düşük. Türkiye genelinde yaklaşık 500-550 gönüllü aşılanacak. Bizim merkezimizde de 70-80 civarında bir rakam olacak. Bunların yarısına gerçek aşı yarısına ise boş aşı yapılacak. Gönüllü olarak başvuran sağlık çalışanı olanlar da var ama olmayanlar da var. Biz daha önce tespit etmiştik bunları. Randevu saatlerinde gelip aşılarını olacaklar. Kasımın üçüncü haftası herkesin aşıları bitmiş olacak. Bu aşı dünyada 35 bin kişide kullanıldı. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etki ortaya çıkmadı" diye konuştu.Prof. Akova, Çin aşısıyla ilgili ise 2 merkez dışında 23 merkezde aktif gönüllü kayıtlarının devam ettiğini kaydederek, "Yakın zamanda sağlık çalışanları dışında kalan halktan gönüllüleri de alabileceğimizi umuyoruz. Şu ana kadar gayet güzel gitti. Ufak tefek basit yan etkiler oldu. Şu ana kadar aşı uygulanıp da henüz Kovid'e yakalanan yok. Henüz erken; ama ikinci dozlar yapılalı kısa süre oldu. Genel olarak aşının koruyuculuğu ikinci doz yapıldıktan bir süre sonra, 14 gün ve daha sonrasında bekliyoruz antikorun yükselmesini, tabii daha sonra da olabilir. Dolayısıyla aşı olanları takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Brezilya'da Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor Joao Pedro Feitosa hayatını kaybetti.