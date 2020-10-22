2020 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman bitecek?

Türkiye'de yaklaşık 60 bin mahkum ve mahkum yakını açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Coronavirüs salgını sebebiyle mahkumlar izinlerinin ardından cezaevine geri gönderilecek. Sürecin yakınlaşmasıyla birlikte konuya yönelik en son açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresinin kasım sonunda dolacak. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2020 Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman bitecek?
Mahkumların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açık cezaevi izinlerine ilişkin açıklamalarda bulundu…
İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis, pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." açıklamasında bulundu.
CTE resmi duyurusu şu şekilde;
"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.
31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.
Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 31/07/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/07/2020 tarih ve 13588366-149-E.1224 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."