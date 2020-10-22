Aksaray'da kamyonet şarampole devrildi

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa Şahin S. (30) idaresindeki 07 F 8514 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa D. (32)'i Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.