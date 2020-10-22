Ardahan’ın çocukları, ‘Geleceğe yön ver’ecek!

Ardahan'da kurulan Kura Bilim Teknoloji Derneği, kentte yaşayan çocuklar için bilim atağı başlattı. Serhat Kalkınma Ajansı'nda proje aşamasında olan ve Kura Bilim Teknoloji Derneği tarafından hazırlıklarına başlanan, 'Ardahan geleceğe yön ver' projesi ile Ardahan'da yaşayan binlerce çocuk hem okulda öğrendikleri teorik fen ilimlerinin deneysel hallerini öğrenecek, hem de yazılımlarla kodlamalar yapacak.

Ardahan'da yaşayan tüm çocukların hedef kitle olarak belirlendiği proje ile ortaya çıkan yeni fikir ve yazılımlar, uluslarası fuarlarda sergilenecek. Kısa bir süre sonra hayata geçecek olan proje kapsamında, İstanbul ve Ankara'dan alanında uzman bilim adamları, Ardahanlı çocuklara da eğitimler verecek. Devlet tarafından belirlenecek olan kamu bir kamu kuruluşunun koordinesinde gerçekleştirilecek olan proje yaklaşık 1 milyon liraya mal edilecek.



Projenin mimarı Kura Bilim Teknoloji Eğitim Derneği Başkanı Halil İbrahim Dursunoğlu, Ardahan'ın efsane isimlerinden eğitimci ve eski siyasetçi Salim Dursunoğlu'nun torunu olduğunu hatırlatarak, 'Ardahan'da eğitim adına nesilden nesile mücadele ediyoruz' dedi.

Dursunoğlu; "Ben bilgisayar mühendisiyim. Rahmetli dedem Ardahan'da ilk imam hatibin kurulması için büyük bedeller ödedi. Sonunda haince şehit edildi. Şimdi biz o bayrağı devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Ardahan'ın çocuklarına batı da ki bir ilin çocuklarına verdiğimiz imkanları vermek zorundayız. Bu hepimizin borcu. Bu bilinç ve sorumlulukla bir dernek kurduk. Artık dünya, bilimin yönlendirmesiyle şekillenen bir dünya. Gençlere imkan verildiğinde neler yapabildiğini hepimiz gördük. Bunu Ardahan'ın çocuklarında da göreceğiz. Bu sebepten dolayı 'Geleceğe yön ver' dedik. Hedefimiz, Ardahan'da yaşan tüm çocukların, yazılım ve kodlamaları öğrenmesi, teorik derslerinin deneylerini yapabilmesi, bilimler ufuklarının daha geniş olabilmesidir. Bu bağlamda projemiz tamamlanmak üzere. İnşallah kısa bir süre sonra, alanın uzman hocalarımızla, kadim şehrimizden geleceğin bilim adamları için ilk adımlarımızı atmış olacağız" diye konuştu.