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'de otomobil takla attı: 3 yaralı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndükaldırılması ile

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:23 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:30 ABONE OL
Ataşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kadir Dumanlı yönetimindeki 67 AAR 979 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazada otomobildekiler, Kadir Dumanlı, Merve Dumanlı ve Tanem Şevval hafif şekilde yaralandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ataşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı
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