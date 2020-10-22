Atıkları sanata dönüştürdüler!





Bu çalışmayla atıkları yönetebilmeyi çocuklarımıza aşılamak istedik diyen Çam: "Atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi amacıyla öğrencilerimize ellerindeki geri dönüşüme açık malzemeler ile neler yapabileceklerini, atıkların sanata dönüşebileceğini göstermek istedik. Ayrıca bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğunu ve onlara karşı her zaman merhametli olmamız gerektiğini öğrencilerimize hatırlattık. "dedi.