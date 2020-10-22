Atıkları sanata dönüştürdüler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde devam eden ''Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin'in Kızıltepe ilçe Belediyesi'nde çalışmalar devam ediyor.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla Vatan Ortaokulu öğrencileriyle birlikte yağ tenekelerini boyayarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıldı.
"Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için, her zamankinden çok daha fazla çaba göstermek zorundayız" diyen Emine Erdoğan'ın çağrısı üzerine hurdalar sanata dönüştü.
Kızıltepe Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, öğrencilerle birlikte yapılan kuş yemliklerinin öğrencilere empati ve diğerkamlılık duygularının işlenmesine de katkı sağladığını söyledi.
Öğrencilerin yardımıyla yapılan kuş yemlikleri Kızıltepe Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına asılarak, kuşların aç kalmalarının önüne geçildi. Soğuk kış günlerinde yiyecek bir şey bulamayan, yazın kavurucu sıcağında susuzluk çeken kuşlar için yapılan yemlikler hazır bir halde sahiplerini bekliyor.
Bu çalışmayla atıkları yönetebilmeyi çocuklarımıza aşılamak istedik diyen Çam: "Atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi amacıyla öğrencilerimize ellerindeki geri dönüşüme açık malzemeler ile neler yapabileceklerini, atıkların sanata dönüşebileceğini göstermek istedik. Ayrıca bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğunu ve onlara karşı her zaman merhametli olmamız gerektiğini öğrencilerimize hatırlattık. "dedi.