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Bitkilerini müzikle yetiştiriyor

’un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Eşsiz, Ardahan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra köyüne döndü. Devletten genç çifti destek programları kapsamında 30 bin lira hibe aldı. Aldığı hibe ile sera kurdu. Serasında, geleneksel yetiştiriciliğin yanında müzik yayını yaptı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:26 ABONE OL
Bitkilerini müzikle yetiştiriyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Sultan Eşsiz, 4 yıl önce Ardahan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Eğitim hayatı bittikten sonra ilçesine dönen Eşsiz, iş olanaklarının yokluğundan dolayı devlet desteklerine başvurmaya karar verdi. Genç Çifti projeleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yapan Eşsiz, 30 bin liralık hibe desteğini almaya hak kazandı.

Aldığı destekle 500 metre kare alan üzerine kurulu bir sera inşa etti. Kurduğu serada, günlük sebzelere üretmeye başladı. Üretim aşamasında, yetiştirdiği fidelere her gün müzik dinleten Eşsiz, birçok alanda ödül aldı. Doğu Bölgesi, Karadeniz ve Ege Yöresine ait müzikler dinleten Genç Çiftçi, akşam saatlerinde ise serasında klasik müzikler çalıyor. Bilgisayarıyla açtığı müziklerle, seradan daha çok verim aldığını söyleyen Eşsiz, yetiştirdiği fidelere sadece müzik dinletmekle kalmıyor, zaman zaman da onlara kitap okuyor.

Müzik eşliğinde seracılık yapan Eşsiz, çiftçilik serüvenini SABAH'a anlattı. Eşsiz; "Ardahan'da üniversite eğitimimi aldıktan sonra köyüme döndüm. İş imkânı maalesef yok. Devletin genç çiftçilere yönelik hibe destek programlarını duydum. Hemen başvuruda bulundum. Erkek işi olarak görülen bu sektörde, kimse bana inanmazken devletimiz başaracağıma inandı. Gerekli tüm işlemleri hallettikten sonra 30 bin lira destek aldım. Aldığım parayla seramı kurdum. Şimdi her sezon biraz daha genişletiyorum.

Seramda en başından beri müzikle bitkilerimi yetiştirdim. Bunun için kendimce denemeler yaptım. Geçtiğimiz sezonlar müzik eşliğinde yetiştirdiğim bitkilerimden 40 ton ürün alırken bu sezon hiç müzik dinletmedim. Ne olacak diye merak ettim. Herhangi bir mevsimsel değişiklik olmamasına rağmen ürünüm 20 tona düştü. Bu durumun bilimsel olarak incelenmesi için başvurularda bulundum. Japonya'da hayvanlar üzerinde etkisi ispat edildi ama bitkiler üzerinde dünyada henüz bir çalışma yok. Kadının topraktaki gücü adı altına dünya çapında bir platformda bu projem Kırgızistan'da sunuma gitti. Ben müziğin etkisine inanıyorum. Bilimsel olarak da kanıtlanacağına inanıyorum." dedi.

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Bitkilerini müzikle yetiştiriyor
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