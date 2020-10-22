Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bolu'daki korkunç olayda flaş gelişme! Cani anne adliyeye sevk edildi

'daki korkunç olayda flaş gelişme! Cani anne adliyeye sevk edildi

’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:19 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:34 ABONE OL
Bolu'daki korkunç olayda flaş gelişme! Cani anne adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

CANİ ANNE GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu'ya getirilen S.E., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: 13 yaşındaki kıza skandal mektup! Sapık kırtasiyeci tutuklandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'daki korkunç olayda flaş gelişme! Cani anne adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA