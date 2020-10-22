Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüş, olay yerine güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmış, olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter gönderilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Başkan Akgün, uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulundu

Düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan ilk açıklama