Son dakika: Şanlıurfa'da camide bulunan not duygulandırdı

Yazıyı okuyunca çok duygulandım kâğıda yazılan notta Ayşe isimli bir bayan yolcunun camimize gelerek suyumuzu kullandığı namaz kıldığını ve namaz sırasında telefonunu şarj ettiğini belirterek karşılığında caminin ihtiyaçlarını azda olsa karşılanması için notla birlikte parayı kâğıda sararak halının altına bırakarak yoluna devam etmiş. Tam olarak bir yılı doldurmak üzere 25.10.2019 tarihinde yazılan bir not bir yıl sonra bulmam dinini böyle ince ayrıntılarla yaşayan ve sürdüren insanlarında olduğunu bizlere göstermiştir. Allah kendisinden razı olsun biz Ayşe bacımıza hakkımızı helal ediyoruz. Kamu malına zarar verdiğini düşünerekten böyle ince düşünceye sahip bayan kardeşimize teşekkür ediyorum."