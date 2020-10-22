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Son dakika: 'da camide bulunan not duygulandırdı

Son dakika gelen haberde 'da bir yolcu tarafından camiye bırakılan para ve yanında bulunan not bir yıl sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:30 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da camide bulunan not duygulandırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu tarafından bir yıl önce camiye bırakılan para ve not görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunu Siverek şehir merkezi girişinde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camisinde bir yolcu tarafından bir yıl önce bırakılan not ve yanındaki parayı caminin temizliğinde fark eden cami Müezzini Ebubekir Çilenti'yi hayretler içinde bıraktı.



Not ve yanına bırakılan 10 TL'nin manevi değeri olduğu için gözü gibi bakacağını belirten Cami Müezzini ve aynı zamanda Mil-Diyanet sen başkanlığını yürüten Ebubekir Çilenti şunları kaydetti: "Camide halıların ve caminin genel temizliğini yaptığım sırada halının altında bir kâğıt görünce yerden kaldırdım. Kaldırmamla birlikte içinde bir şeylerin yazdığını ve 10 TL para olduğunu fark ettim.

Yazıyı okuyunca çok duygulandım kâğıda yazılan notta Ayşe isimli bir bayan yolcunun camimize gelerek suyumuzu kullandığı namaz kıldığını ve namaz sırasında telefonunu şarj ettiğini belirterek karşılığında caminin ihtiyaçlarını azda olsa karşılanması için notla birlikte parayı kâğıda sararak halının altına bırakarak yoluna devam etmiş. Tam olarak bir yılı doldurmak üzere 25.10.2019 tarihinde yazılan bir not bir yıl sonra bulmam dinini böyle ince ayrıntılarla yaşayan ve sürdüren insanlarında olduğunu bizlere göstermiştir. Allah kendisinden razı olsun biz Ayşe bacımıza hakkımızı helal ediyoruz. Kamu malına zarar verdiğini düşünerekten böyle ince düşünceye sahip bayan kardeşimize teşekkür ediyorum."

1 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN NOT

Cami müezzini tarafından temizliği sırasında bulduğu bir bayan yolcunun bıraktığı notu, "Hocam, Selamün Aleykümselâm, ben yolcuyum abdest aldım suyu kullandım namaz boyunca da telefonu şarj yaptım helal edin buraya size bırakıyorum cami için kullanın saygılarımla Ayşe 25.10.2019'' diyerek notunu tamamlayarak yazdığı yazı bir yıl sonra ortaya çıktı.

Lütfü YALGI/SABAH

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Son dakika: Şanlıurfa'da camide bulunan not duygulandırdı
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