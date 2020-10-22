Çanakkale Valisi Aktaş, kovanların arasına daldı, bal aldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, arıcı kıyafetleri giyerek kovanların arasına daldı. Milyonlarca arının arasından Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek peteğini inceledi.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH

Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarının üretildiği Kazdağları'nda ilk kestane balı hasat sağımı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Arıcı kıyafetleriyle korkusuzca kovanların içine dalan Vali Aktaş ve Kaymakam Gökdemir yılların arıcılarına taş çıkarttı.

DEĞERLERİ ÇOK YÜKSEK

Alplerden sonra dünyanın ikinci oksijen deposu olan Kazdağları, endemik florası ve yoğun kestane ağaçları ile arıcıların en gözde mekânı olurken, bu yılın ilk kestane balı hasadı da arıcıların yüzünü güldürdü. 800'den fazla bitki florası bulunan bölgede 70 şifalı endemik bitkinin 32'si dünya da sadece Kazdağları'nda yetişirken, özellikle bölgede bulunan yabani kestane, meşe, kazdağı otu, Allium Kurtzianum, Achillea millefolium, Sideritis Trojana Ehrend gibi sadece bölgede bulunan şifalı bitkiler nedeniyle salgı ballarının prolin değeri 1500'ün üzerinde çıkıyor.

ARICILARA TAŞ ÇIKARTTI

Bu yılın ilk hasatı için genç çiftçi kredisiyle arıcılığa başlayan ve birçok ülkeye bal ihraç eden Derya Demircan'ın Kazdağları eteklerinde bulunan arılığına gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, ilk sağımı yerinde deneyimledi. Arıcı elbiselerini giyip korkusuzca kovanların içine dalan Vali Aktaş ve Gökdemir, üretici Demircan'dan balın değerleri konusunda bilgiler aldı.

BAL ORMANLARI KURULACAK

Bölgenin gerek endemik flora gerekse oksijen yoğunluğu açısından arıcılar açısından büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Vali İlhami Aktaş, bölgeye bal ormanları kurulması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi. Birçok insanın yanına dahi yaklaşmaktan çekindiği arıların içine korkusuzca dalan Vali Aktaş, 'Bölgede bu işin gerçek anlamda hakkını veren değerli arıcılarımız var. Bölgemiz arıcılık açısından bulunmaz bir coğrafya. Arıcılarımız bölgeden Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri oldukça zengin ballarını alıyorlar" diye konuştu.

'YÖRESEL TEKNİKLERİ, BİLİMLE HARMANLADIK'

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken genç çiftçi kredisiyle arıcılığa soyunan ve dünyanın birçok ülkesine bal ve bal ürünleri pazarlayan üretici Derya Demircan, dededen kalma eski arıcılık tekniklerini bilim ve teknoloji ile harmanladıklarını söyledi. Ballarının prolin değerinin bu denli yüksek çıkmasının arkasında birçok neden olduğunu savunan arıcı Demircan, 'Kazdağları'nın zengin florası ballarımızın yüksek prolin değeri için çok önemli bir etken. Ancak yerinde sağım teknikleri, kovanların konumlandırılması, kovan bakımları, arıyı şeker ya da kek yerine balla beslemek ve sınırlı hasat bu değerlerin olmazsa olmazları. Ballarımız bölgeden temin edilen 300 bal numunesi arasında prolin ve antioksidan değeri en yüksek bal çıktı. Bu sonuçların ardından ilk kez bir arıcı olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonunda gerçekleştirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne davet edildik. Amacımız bilimin ışığında balımızın takviye edici gıdalar kategorisinde ele alınması' diye konuştu.





PROLİN NEDİR?



Prolin, balda en çok bulunan, en önemli ve en değerli aminoasitlerden biridir. Prolin değerinin yüksekliği, balın saflık derecesini ve kalitesini anlamak için en büyük kriterdir. Balın kaynağını oluşturan bitki florası, arının yaşadığı bölge ve iklim koşulları baldaki prolin oranını etkileyen en büyük unsurdur.



Prolini, nektarın bala dönüşümü sırasında sadece bal arılarının ortaya çıkarması nedeniyle dışarıdan sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle; balın arılar tarafından yapıldığının ve saf olduğunun en büyük göstergelerinden biri prolin miktarıdır.



Son dönemde, piyasadaki sahte balların önüne geçmek için Türk Gıda Kodeksi'nin yürürlüğe giren son bal tebliğiyle, baldaki prolin değeri bir önceki tebliğde 180 mg/kg iken, 300 mg/kg değerine yükseltilmiştir.

KAZDAĞI BALI'NIN FAYDALARI



• Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

• Ağrı ve sancılara iyi gelir.

• Hazımsızlığa iyi gelir

• Kolesterol seviyesini dengede tutar.

• Kasları güçlendirir.

• Beyinsel gelişiminizi güçlendirir.

• Büyüme ve gelişiminizi olumlu yönde etkiler.

• Kanı temizler.

• Yanık yaralarının iyileşmesini sağlar.

• Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder.

• Eklemlerde iltihaplanma meydana getiren artrit hastalıklarına da iyi gelir.

• Göz hastalıklarında da etkilidir.

• Hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlar.