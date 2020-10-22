Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:41 Son Güncelleme: 22.10.2020 08:44 ABONE OL
Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi.

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi. El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA