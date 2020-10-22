Deprem uzmanı son dakika açıkladı! İstanbullular dikkat: Olası büyük İstanbul depremi için riskli ilçeler...

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uzmanı son dakika açıkladı! İstanbullular dikkat: Olası büyük depremi için riskli ilçeler...

Prof. Dr. , olası depremi ile ilgili olarak son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkemizde gerçekleşen küçük çaplı sarsıntılarla beraber uzman isimler vatandaşların olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olması yönünde uyarılarda bulunurken uzman isim Naci Görür, büyük İstanbul Depremi esnasında en tehlikeli olan yerleri bildirdi. Bu kapsamda zemin olarak en büyük hasarı alacak olan yerlerin Avrupa Yakası ve Avrupa yakasında Haliç'ten başlayarak Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak olarak ifade etti. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den gelen son dakika İstanbul depremi açıklaması!

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:43 Son Güncelleme: 22.10.2020 16:43 ABONE OL
Uzman isimden son dakika İstanbul depremi açıklaması: Olası büyük depremde riskli bölgeleri açıkladı!

Son dakika haberler… Uzman isimler tarafından beklenen büyük depremi için sinyallerin ufak çaplı sarsıntılarla verildiği her fırsatta duyurulurken Prof. Dr. 'den korkutan riskli bölge açıklaması geldi. Uzman isim olası İstanbul depremi'nde en tehlikeli yerleri "Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler." Sözleri ile ifade etti. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den gelen son dakika açıklaması…

UZMAN İSİMDEN FLAŞ İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI! EN RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI…

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında İstanbul depremine ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu. Büyükşehir'de zemin olarak en tehlikeli yerleri tek tek ifade eden uzman isim 1999 yılında gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonucunda Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükseldiğini ifade ederek "Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz." Dedi…

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi açıklaması: Olası büyük depremde riskli bölgeleri açıkladı!

OLASI BÜYÜK DEPREME İLİŞKİN KORKUTAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa Yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özelliklerden dolayı. Bizim özellikle tersiyer dediğimiz kayalar yani iyi çimentolanmamış, yumuşak, kirli, kumlu, içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil. Sert kayalar değil. Şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliği gösteren, halkın diliyle çürük zeminlerdir. Bu çürük zeminler depremi katbekat artırıyorlar. Depremin etkisine x desek, buralarda 5x, 10x olabilir. Bu zemin etkiyi büyütüyor.

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi açıklaması: Olası büyük depremde riskli bölgeleri açıkladı!

Depremde bir fay kırılınca enerjisinin bir kısmını boşaltır. Enerjisini başka bir bölgeye gönderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz.

Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz.

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi açıklaması: Olası büyük depremde riskli bölgeleri açıkladı!

' büyük bekliyor' dedik. 99'dan sonra Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz.

21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk.

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi açıklaması: Olası büyük depremde riskli bölgeleri açıkladı!

DEPREM İHTİMALİ YÜZDE 64

2000'de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş. Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99'dan sonra 'da 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64'tür.

Anadolu yakasından İstanbul yakasına kadar sahil kısımlarında zemin çalışmaları, tehlike ve haritaları üretildi. Nerelerde can ve mal kaybı, yangın gibi riskler ölçüldü. Bunlar olmasaydı biz bugün İstanbul'un hasarını çok doğru dillendiremezdik.

Kaynak: Milliyet

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Deprem uzmanı son dakika açıkladı! İstanbullular dikkat: Olası büyük İstanbul depremi için riskli ilçeler...
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