Devlet, yaralı köpek için seferber oldu

Iğdır'ın Melekli Beldesi ve Karakoyun İlçesi arasında ki ana yolda, bir vatandaş, yoldan geçen bir köpeğe çarptı.

Olay yerinden geçen başka bir sürücü ise yaralı köpeği görünce, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise durumu Karayolları Iğdır Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye özel bir ekip yönlendirildi. Karayolları İl Müdürü Fuat Öztürk'ünde gittiği yerden, köpek özel bir araca alındı.

Yaralı köpek, geçtiğimiz haftalarda kayyum atanan Iğdır Belediyesi Veterinerlik Şubesinde ki yetkililere bildirildi. Belediye ekipleri ise anlaşmalı bir veterineri açtırarak, yaralı köpeğin tedavisine başlandı. Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar tespit edilen köpek hemen ameliyata alındı.