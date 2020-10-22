Dolandırıcılık uyarısı yapan polise, dolandırıcıdan gelen mesajı gösterdi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde esnafı, kahvehaneleri, cadde, sokak ve parkları tek tek dolaşarak bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, maske takmayan sürücü ve yayalar maske dağıttı, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.



Mahalledeki evlere de giden polis, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi. Polisin uyarı yaptığı sırada bir vatandaş, cep telefonuna dolandırıcılardan geldiğini söylediği bir mesaj gösterdi.