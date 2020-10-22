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'ta 7 yaşındaki kızın bileğine parmaklıkları saplandı

'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki 'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:28 ABONE OL
Esenyurt'ta 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1185'inci Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Hasret Meriç, oturdukları apartmanın giriş kapısına tırmanmak istedi, ayağı kayan kızın sağ el bileğine kapının demir parmaklıkları saplandı. Meriç'i havada sağ elinden asılı şekilde apartman kapısında gören çevredekiler, onu tutarak itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Olaya şahit olan kızın yakınları gözyaşı döktü. Hasret Meriç, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.

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Esenyurt'ta 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
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