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Eşiyle ilişkisi olan tercümanı başını taşla ezip kayalıklardan attı!

'de yaşayan Afgan Ziya Hesani (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan tercüman Tamim Mirzai'yi (22) başını taşla ezerek öldürdükten sonra uçurumdan attı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:53 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:18 ABONE OL
Eşiyle ilişkisi olan tercümanı başını taşla ezip kayalıklardan attı!

Kayseri'de yaşayan Afgan Ziya Hesani (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan tercüman Tamim Mirzai'yi (22) başını taşla ezerek öldürdükten sonra uçurumdan attı.

Merkez Melikgazi İlçesi Karacaoğlu Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu Ziya Hesani, kendisinden boşanmak isteyen karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Afgan Tercüman Tamim Mirzai'yi konuşmak için Morkaya sokak üzerinde bulunan kayalıklar çağırdı. Ziya Hesani burada buluştuğu tamim Mirzai'iyi önce kafasını taşla ezerek öldürdü sonra uçurumdan aşağıya attı.

Görülmemesi için cesedin üzerine taşlarla kapatan Ziya Hesani daha sonra kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Ziya Hesani'yi evinde yakalayarak gözaltına alırken, Afgan tercüman Tamim Mirzai'nin cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Eşiyle ilişkisi olan tercümanı başını taşla ezip kayalıklardan attı!
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