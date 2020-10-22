Gazeteci yazar Bekir Coşkun’a veda

Ankara'da, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede geçen cumartesi günü yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun (75) için dün memleketi Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bekir Coşkun'un eşi Andree, çocukları Tolga ve Ebru ile kardeşi Haluk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Coşkun'un mesai arkadaşları ve meslektaşları da katıldı. Coşkun, kılınan cenaze namazının ardından Tülmen Mezarlığı'nda toprağa verildi.