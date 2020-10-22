Gençlik aşısı gençliğini aldı

İzmir'de yaşayan Seline Ferah
Çalışkan (24), "gençlik aşısı" adı
altındaki işlem sonrası yüzünde ve
boynunda yüzlerce nodül oluşunca
uygulamayı yapan güzellik merkezinin
sahibi hakkında suç duyurusunda
bulundu. Hollandalı anne
ve Türk babanın kızı Çalışkan, daha
önce de gittiği Konak ilçesindeki
güzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesi
için" önerilen gençlik
aşısı uygulamasını yaptırdığını
belirtti. Bunun için 5 bin lira ödediğini
kaydeden genç kadın, uygulama
sonrasında yüzünde ve boynunda
şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı
nedeniyle o geceyi hastanede geçirdiğini
ifade etti. Doktorların, yüzünde
ve boynunda çok sayıda "subkutan
nodül" oluştuğunu ve "şişliklerin
kalıcı olabileceğini" söylediğini anlatan
Çalışkan, "adli olgu bildirimi"
için gittiği hastaneden aldığı raporu
da dilekçesine ekledi. Seline
Ferah Çalışkan, "Sonuç çok kötü
oldu. Yüzüme ve boynuma yaklaşık
200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı
gün fenalaştım, aynı gece hastaneye
kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti.
Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim" dedi.
'İŞLEMİ YAPAN DOKTOR DEĞİL'
Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam ise "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır" ifadelerini kullandı.