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Gençlik aşısı gençliğini aldı

24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, ’deki bir güzellik merkezinde gençlik aşısı oldu. 200 iğne vurulan genç kızın yüzünde ve boynunda yüzlerce nodül oluştu. Çalışkan’ın avukatı, işlemi yapanın doktor olmadığını iddia etti

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Gençlik aşısı gençliğini aldı
İzmir'de yaşayan Seline Ferah Çalışkan (24), "gençlik aşısı" adı altındaki işlem sonrası yüzünde ve boynunda yüzlerce nodül oluşunca uygulamayı yapan güzellik merkezinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hollandalı anne ve Türk babanın kızı Çalışkan, daha önce de gittiği Konak ilçesindeki güzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesi için" önerilen gençlik aşısı uygulamasını yaptırdığını belirtti. Bunun için 5 bin lira ödediğini kaydeden genç kadın, uygulama sonrasında yüzünde ve boynunda şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı nedeniyle o geceyi hastanede geçirdiğini ifade etti. Doktorların, yüzünde ve boynunda çok sayıda "subkutan nodül" oluştuğunu ve "şişliklerin kalıcı olabileceğini" söylediğini anlatan Çalışkan, "adli olgu bildirimi" için gittiği hastaneden aldığı raporu da dilekçesine ekledi. Seline Ferah Çalışkan, "Sonuç çok kötü oldu. Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim" dedi.



'İŞLEMİ YAPAN DOKTOR DEĞİL'
Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam ise "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır" ifadelerini kullandı.

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Gençlik aşısı gençliğini aldı
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