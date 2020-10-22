Gençlik aşısı gençliğini aldı

İzmir'de yaşayan Seline FerahÇalışkan (24), "gençlik aşısı" adıaltındaki işlem sonrası yüzünde veboynunda yüzlerce nodül oluşuncauygulamayı yapan güzellik merkezininsahibi hakkında suç duyurusundabulundu. Hollandalı anneve Türk babanın kızı Çalışkan, dahaönce de gittiği Konak ilçesindekigüzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesiiçin" önerilen gençlikaşısı uygulamasını yaptırdığınıbelirtti. Bunun için 5 bin lira ödediğinikaydeden genç kadın, uygulamasonrasında yüzünde ve boynundaşişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrınedeniyle o geceyi hastanede geçirdiğiniifade etti. Doktorların, yüzündeve boynunda çok sayıda "subkutannodül" oluştuğunu ve "şişliklerinkalıcı olabileceğini" söylediğini anlatanÇalışkan, "adli olgu bildirimi"için gittiği hastaneden aldığı raporuda dilekçesine ekledi. SelineFerah Çalışkan, "Sonuç çok kötüoldu. Yüzüme ve boynuma yaklaşık200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığıgün fenalaştım, aynı gece hastaneyekaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti.Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim" dedi.Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam ise "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır" ifadelerini kullandı.