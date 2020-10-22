Hazal Tektaş'ın o mesajları ortaya çıktı... Türkiye günlerdir ona ağlıyor!

Son dakika haberler… 19 Yaşında cinayete kurban giden Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı, genç kadının ölümünün ardından SABAH'a konuştu. Beste T. Arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı. Beste T., arkadaşının ölümü sonrası aralarında geçen mesajlaşma geçmişini paylaştı. İşte Hazal Tektaş'ın ölümü sonrası gelen son dakika haberinin detayları…
Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkarken 19 yaşındaki Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi…
İstanbul'da platonik aşk cinayetine kurban giden 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın ölümünden bir süre önce de katil zanlısı tarafından bir yerde alıkonulduğu ifade edildi. SABAH'a konuşan yakın arkadaşı, Hazal'ın mesajlarını göstererek zanlı hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta iddialara göre 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, platonik aşk beslediği Hazal'ı yaşadıkları tartışma sonrasında silahla öldürmüştü. Atış daha sonra aynı silahla canına kıymıştı. Üniversite hayali kurarken platonik âşığı tarafından öldürülen Hazal'ın ölmeden iki hafta önce katili Atış'la ilgili arkadaşına mesajlar attığı ortaya çıktı.
SABAH'a konuşan Hazal'ın arkadaşı Beste T. detayları paylaştı. Hazal'ın yazdığı mesajlarda, "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" ifadeleri yer alıyor.
'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'
Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. "
Son dakika haberi... Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yürekleri yakan son görüntüleri ortaya çıktı | Video