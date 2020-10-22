İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sonbahar ile birlikte corona virüsü vaka sayılarının artmasının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili birçok iddia gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin net bir açıklama yayınladı. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması ve sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;