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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

ile ilgili son dakika haberleri, özellikle dünya genelinde salgının yeniden etkisini artırmasıyla yakından takip edilmeye başlandı. Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu ’de de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde flaş bir açıklama yaparak iddialara cevap verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:10 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sonbahar ile birlikte corona virüsü vaka sayılarının artmasının ardından ile ilgili birçok iddia gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin net bir açıklama yayınladı. Peki, 'de sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması ve sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Bugün Reuters kaynaklı "'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte 'de ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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