İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sonbahar ile birlikte corona virüsü vaka sayılarının artmasının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili birçok iddia gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin net bir açıklama yayınladı. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması ve sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin detaylar...
İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı
İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;
"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.