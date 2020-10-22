İnşaat malzemesi hırsızı! Operasyon ile yakalandı

Darıca ilçesinde açıktan ve otomobilden inşaat malzemeleri çalan kişi, Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kocaeli Darıca ilçesinde 05,09 ve 16 Ekim tarihleri arasında meydana gelen inşaat malzemesi hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatan Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek olayın zanlısı olan B.B isimli şüpheliyi tespit etti. Şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.