‘Islak maske korumaz’

Sonbahar yağmurlarının etkili olduğu, kışın yaklaştığını hissettirmeye başladığı bugünlerde uzmanlar maske konusunda uyarıyor. Uzmanlar "Islanan ya da nemlenen maske koruyuculuğunu kaybeder" diyor. SABAH'a konuşan Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, "Bütün maskeler yağmurla temas ettiğinde ya da nemlendiğinde dayanıksız hale geliyor ve koruyuculuğu tamamen gidiyor" uyarısında bulundu. Cerrahi maskelerin etkinliklerinin nemlenmediği koşullarda 4 saat sürdüğünü belirten Büke, "Öksürük ya da aksırık ile nemlenmesi ya da ıslanması halinde yeni takılmış bile olsa değiştirilmesi gerek. Çıkartılacak ve atılacak olan maskeyi etrafı kirletmemesi ve mikrop bulaştırmaması için gelişigüzel bir yere bırakmaktan kaçının" dedi.