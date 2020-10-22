İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati: 22 Ekim 2020 Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere camilerin yolunu tutacak. Camiye gitmeden önce ise namaz vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 22 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek….

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Ankara'da cuma namazı vakti 12:38'de

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İstanbul'da cuma namazı vakti 12:53'te

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İzmir'de cuma namazı vakti 13:01'de

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ