Kahramanmaraş Polisinden Kaçak Silah Operasyonu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçmek için ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi.



Atesli silahla yaralama ve silah-mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla silah tamir ve bakım yerleri takibe alındı. Polisler, il merkezinde bulunan silah tamiri yapan 4 ayrı işyerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Aramalarda bir adet ruhsatsız el yapımı tabanca, bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tam otomatik pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca sürgüsü ve çok sayıda kayıt dışı fişek ele geçirildi.



Şüpheliler S.K. ile R.Y isimli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler Z.Y ve E.G isimli şahıslar hakkında da ise 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

4 şahıs işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.