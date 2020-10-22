Karakurt Barajı ve HES Tesisi’nin geçici kabulü yapıldı

Kars'ın Sarıkamış İlçesi sınırlarında Aras Nehri üzerinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Lisans sahibi Bilsev Enerji Üretim ve Tic. A. Ş. tarafından inşası tamamlanan Karakurt Barajı ve HES projesi temelden 142 metre yüksekliğinde ve rezervuar hacmi 590 milyon m³ olup, 99,50 MWm kurulu gücüyle ortalama yılda 346 milyon Kwh elektrik üretimi yapmak üzere hazır hale getirildi.



DSİ 24. Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Şamcı'nın başkanlığında DSİ 24. Bölge Müdürlüğü teknik heyeti marifetiyle yerinde yapılan incelemeler neticesinde geçici kabulü gerçekleştirildi.





Karakurt Barajı ve HES Tesisi üreteceği elektrik ile 71182 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek.



Karakurt Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 74797 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapacak. Ayrıca HES Tesisi Aras Havzası Iğdır Ovası Sulaması için büyük öneme sahip olduğu biliniyor.

Bedir Altunok/SABAH