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Karantina kuralına uymayan kişi yurda yerleştirildi

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymayıp sokakta gezintiye çıktığı tespit edilen kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:24 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:30 ABONE OL
Karantina kuralına uymayan kişi yurda yerleştirildi

Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Kargı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde izolasyona tabi bulunan bir vatandaşımız, filyasyon ekipleri tarafından yapılan yerinde inceme sonucunda ikametinde bulunamamış, yapılan araştırma sonucunda evinde kendini izole etmesi gereken kişi sokakta yakalanmıştır. İzolasyon kurallarına uymayan bu kişiye idari para cezası uygulanarak, kalan karantina süresini tamamlamak üzere Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmiştir" denildi.

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Karantina kuralına uymayan kişi yurda yerleştirildi
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