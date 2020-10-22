Köpek sahiplenmek isterken dolandırıldı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan V.A. adlı vatandaş, bir küçük dost edinebileceği düşüncesiyle internetteki ilana başvuran vatandaş, dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu.

İnternette gördüğü 'Ücretsiz köpek sahiplendirilecektir' ilanında yer alan telefon numarasıyla iletişime geçen V.A, ilk önce köpeğin nakliyesi için gereken 200 Türk lirayı ödemesi karşılığında anlaştı. Ancak V.A'dan daha sonra köpeğin sigortası adı altında 1000 Türk lirası daha talep edildi.

HEM DOLANDIRDI HEM DALGA GEÇTİ

V.A. bu parayı da gönderdikten sonra iletişimde olduğu kişinin lakayt ve dalga geçer tarzdaki konuşmalarından şüphelenerek parasını geri istedi. 980 Türk lirasını geri göndereceğini söyleyen şüpheli parayı da köpeği de göndermeyince V.A. dolandırıldığı fark etti.

V.A'nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada V.A.'nın havale yaptığı hesabın sahibi olan şüpheli O.O'nun ifadesi alındı. O.O, ifadesinde olay tarihinde sokaklarda yaşadığını, sokaklardan tanıdığı Emre adlı bir kişinin kendisinden banka hesabı açıp gelen paraları kendisine vermesini istediğini iddia ederek V.A'nın dolandırılmasıyla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Savcılık, O.O'nun bahsettiği Emre isimli kişi hakkında hiçbir şey bilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı dolayısıyla ifadesinin doğru olmadığı değerlendirilmesinde bulunarak hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan' yargılanması talep etti.