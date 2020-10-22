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Korkunç kaza! TIR’ın çarptığı yaya metrelerse sürüklendi...

'de yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Kılıçer, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kazada, fren ve kan izlerinin incelenmesinin ardından Kılıçer'in 60 metreye yakın sürüklendiği belirtildi. 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda Çanakkale Otogarı’nın hemen önünde meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan fotoğraflar yürek yaktı. İşte kaza ile ilgili ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:56 ABONE OL
Korkunç kaza! TIR’ın çarptığı yaya metrelerse sürüklendi...

Çanakkale'de yolun karşısına geçen Osman Kılıçer (24), Bulgaristan plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada Kılıçer'in kırılan gözlüğü ve ayağından çıkan ayakkabısı yola savruldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolunda, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde meydana geldi. Otogar yönünde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Kılıçer'e, Bursa'dan Çanakkale yönüne seyir halindeki Bulgaristan vatandaşı Yaromir Mihavlov'un (55) kullandığı 7B6 4383 plakalı TIR çarptı.

TIR'ın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen Kılıçer olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Kılıçer'in kırılan gözlüğü ve ayağından çıkan ayakkabısı da yola savruldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kılıçer'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulgar sürücü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç kaza! TIR’ın çarptığı yaya metrelerse sürüklendi...
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