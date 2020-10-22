Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

"HEYECANLANDIK"

Ne olduğunu merak ettiğimiz için. Bu yapının tarihi bir kalıntı olduğunu düşündükten sonra durumu yetkili mercilere bildirdik. Bölgenin araştırılması için. Bölgenin mezarlık alanı olduğunu tahmin ediyorduk, heyecanlandık. Tüm çıkarmak isterdik ama iş makinesi biraz dağıttı. Tüm çıkaramadık ona üzüldük" dedi.

