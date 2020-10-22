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Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

merkeze bağlı Çongar köyünün sakinleri, su kuyusu için çalışma yaptığı sırada lahite benzettikleri bir parça buldu ve bu parçaların incelenmesi için yetkililere haber verdi. Arkeoloji Müzesi'nden gelen uzmanlar, köylülerin bulduğu parçaların lahite değil küpe ait olduğunu belirledi. Geçmiş yıllarda benzer parçalar bulduğunu belirten tarla sahibi Fevzi Doğan, "Bir şeyler çıkar diye heyecanlandım. Çüt sürerken devamlı pulluğun arkasına bakıyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:44 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:06 ABONE OL
Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çongar köyünde yaşayan vatandaşlar, 2 bin 500 metre uzaklıkta bulunan su kuyusundan mezarlığa su götürmek için çalışma başlattı. Köylüler, iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları sırasındaysa Fevzi Doğan'a ait arazide lahit mezara benzettikleri parçalanmış yapıyla karşılaştı.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Köylüler, yapının araştırılması için durumu Arkeoloji Müzesine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yapının bir küpe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, küpe ait parçaları alarak Arkeoloji müzesine götürdü.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Su kanalı çalışmalarını yürüten Turan Kaya Demirci, çalışmalar esnasında lahit mezara benzer yapıyla karşılaştıklarını belirterek, "Köyümüz mezarlığına su götürmek için çalışma yapıyorduk. Bir haftadır çalışıyoruz, 2 Bin 500 metre uzaklıktan su götürüyoruz.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Yaptığımıza çalışmalar esnasında değişik bir olayla karşılaştık. Su hattının bin 500. metresinde eski dönemlerde küple yapılmış, mezar olduğunu düşündüğümüz yapıyla karşılaştık. Bu mezarın bir kısmı kırılmıştı, iş makinesiyle çalışırken. Diğer kısımları da elimizle temizlemeye çalıştık.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

"HEYECANLANDIK"

Ne olduğunu merak ettiğimiz için. Bu yapının tarihi bir kalıntı olduğunu düşündükten sonra durumu yetkili mercilere bildirdik. Bölgenin araştırılması için. Bölgenin mezarlık alanı olduğunu tahmin ediyorduk, heyecanlandık. Tüm çıkarmak isterdik ama iş makinesi biraz dağıttı. Tüm çıkaramadık ona üzüldük" dedi.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Tarla sahibi Fevzi Doğan, geçmiş yıllarda yaptığı tarımsal çalışmalar sırasında benzer parçalar bulduğunu belirterek, "Köy mezarlığına su götürürken tapulu arazimde mezar gibi bir şey çıkmış. Bunun araştırılmasını istiyorum.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Ben normal tabuta benzettim. Geçmişte çüt sürerken böyle parçalara denk geldim. Burada kanal kazarken de denk geldim. Her sene denk gelebiliyorum.

Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!

Bir şeyler çıkar diye çok heyecanlandım. Devamlı pulluğun arkasına bakıyorum bir şey çıkar mı diye. Arkadaşlar durumu da yetkililere bildirmişler" dedi.

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Köylülerin lahit mezar sandığı parçalar küp çıktı!
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