Malikânede beslenen vahşi kedi Gaziantep’e gitti

İstanbul'da lüks bir malikânede bulunurken ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi Gaziantep hayvanat bahçesine getirildi. Kediyle birlikte 15 farklı türden toplam 32 hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin özel donanımlı aracıyla İstanbul'dan getirilerek karantina kafeslerine konuldu. Hayvanlar 21 günlük karantinanın ardından ziyaretçilerle bulaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden arayıp yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve el konulan hayvanlar olduğu bilgisi verilince İstanbul'a giderek hayvanları özel donamlı araçlarıyla Gaziantep'e getirdiklerini söyledi.







Serval kedisi, piton yılanları, anakondalar, değişik papağan türleri, emo ve bambu devekuşları ile farklı maymun türlerinden toplan 32 hayvanın sağlıklı bir şekilde Gaziantep'e ulaştırıldığını belirten Özsöyler, "Hayvanları bugün getirdik. Şu an da barınaklarımızda karantina bölümlerinde bulunuyorlar. 21 gün karantina kafeslerinde kaldıktan sonra kendileri için özel olarak hazırlanan bölümlere yerleştirerek ziyarete açacağız. Bu hayvanların ülkeye sokulurken gerekli sağlık belgelerinin olması gerekiyor. Bunlar olmadığı için ve yasadışı getirildikleri için en uygun yer olarak da Gaziantep Hayvanat Bahçesi görüldüğünden bize haber verdiler. Şu anda hayvanların durumları gayet iyi, karantina sürelerinin bitmesini bekliyoruz" dedi.



VAHŞİ KEDİYİ EVDE BESLEMİŞLER

15 farklı türden 32 hayvanın arasında yer alan en dikkat çekeni ise Afrika kökenli vahşi bir kedi türü olan Serval kedisi. Başkan Özsöyler, Türkiye'deki hayvanat bahçelerinde bulunmayan bu kedinin İstanbul'da lüks bir malikânede bulunarak el konulduğunu belirterek, "Vahşi ve etçil bir tür olan Serval kedisinin evde beslenmesi oldukça tehlikelidir. Özsöyler, çita veya vaşağı andıran bu kedinin güçlü yapısıyla tanındığını söyledi.



ŞEMPANZELERLE SELFİE KEYFİ



25 tür ve 7 bini aşkın hayvanıyla sadece Gaziantep'e değil tüm bölgeye ve Türkiye'ye hitap eden ve yoğun ilgi gören Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni korona virüs salgını önlemlerine dikkat edilerek ziyaretçi alınmaya başlanmasıyla birlikte günde yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Bahçedeki hayvanlara en büyük ilgiyi çocuklar gösterirken, ziyaretçilerin farklı türdeki hayvanları fotoğraflaması ve zaman zaman öz çekim yapması da dikkat çekiyor.