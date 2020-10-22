Melek ne yapsa ölümden kaçamadı

Melek Aslan 24 yaşındaydı. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nden geçen yıl mezun oldu. Aslan, aynı dönemde Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile tanıştı. İkili evlilik kararı aldı. Melek, Sakarya'ya gidip erkek arkadaşının ailesiyle de tanıştı. Ancak işleri nedeniyle sık sık Almanya'ya giden Orhan V., kıskançlık krizleri çıkarmaya başladı. Kafeteryada oturdukları bir gün genç kızı bir erkek arkadaşının aramasını bahane eden Orhan V. yine tehditler yağdırdı.Korkuya kapılan Melek tehditlerinden dolayı erkek arkadaşı hakkında Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Eski sevgilinin tehditleri bitmeyince de genç kız, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır'a döndü. Orhan V. burada da Melek'in peşini bırakmadı. Talihsiz kız, 1 ay önce eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulup, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Melek'in o dönem verdiği ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem benimle irtibatı kesti" dediği ortaya çıktı.Ailesi ile arasını düzeltmek isteyen Melek, dün erkek kardeşi Mustafa ile konuşmak üzere Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir kafede buluştu. Burada Mustafa, ablasına kurşun yağdırdı. Melek oracıkta can verdi. Abla katili Mustafa her kadın cinayetinde olduğu gibi "Namusumuza leke getirdi" bahanesine sığınıp polise teslim oldu.