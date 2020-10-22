Melek toprağa verildi, ağabeyi tutuklandı

Diyarbakır'da, 'namus meselesi" diyerek ablası Melek Aslan'ı gözünü kırpmadan 4 el ateş ederek sokak ortasında öldürülen Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, cenazesi alınan Melek ise toprağa verildi.

Adıyamanlı 24 yaşındaki Melek Aslan'ın 'namus meselesi' iddiasıyla Diyarbakır'da sokak ortasında öldürülmesi yürekleri yakmıştı. Kentin en işlek yerinde buluşup konuşalım diye çağırdığı ablasını gözünü kırpmadan 4 el ateş ederek öldüren 21 yaşındaki Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra dün gece geç saatlerde Cumhurilet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Aslan, savcılıkta da ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü ifade ederken, genç kızın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Orhan V. ise polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle aranıyor.

TOPRAĞA VERİLDİ



Genç kızın cansız bedeni Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Melek Aslan'ın cansız bedeni babası ve avukatı tarafından teslim alındı. Aslan, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.