Kasım 2020 celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

E Devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri için geri sayım başladı. Adaylar Kasım celbi sevk tarihlerinin açıklanacağı güne dair detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; internet üzerinden askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ile askerlik yerleri celp ve sevk işlem tarihleri şu şekilde;